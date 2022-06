Tweede deel brug Vilvoorde ligt op haar plaats

Belangrijke mijlpaal voor de fiets- en voetgangersbrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Vilvoorde: na het eerste mobiele brugdeel is nu ook het tweede deel naar haar definitieve locatie op de rechter kanaaloever gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd.

De plaatsing van de brugdelen in Vilvoorde is een niet alledaagse operatie. Elk brugdeel is namelijk 31, 5 meter lang en weegt 140 ton. De komende maanden is de verdere afwerking van de brug voorzien en worden er verschillende testen gepland. Als de afwerking verder volgens planning verloopt, kan de brug in december 2022 in gebruik genomen worden. Met een lengte van 115 meter en een hoogte van 40 meter als ze open is, wordt de brug een baken in het landschap.

“De nieuwe brug zorgt voor een vlotte en veilige oversteek tussen de nieuwe wijk 4 Fonteinen en het domein Drie Fonteinen. De brug maakt zo ook een link met fietssnelwegen F1 en F23. Ze vormt bovendien het langverwachte sluitstuk op de recreatieve route Van Basiliek tot Basiliek die de Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen verbindt met de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Vilvoorde”, zegt gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv