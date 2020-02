Tweede fase van restauratie kasteel Ter Meeren blijft uit

De tweede fase van de restauratiewerken aan het kasteel Ter Meeren in Sterrebeek is broodnodig en hoogdringend. Dat zegt Zaventems gemeenteraadslid Lukas Schillebeeckx (CD&V), die nieuwe informatie heeft over het dossier.

De restauratie van het kasteel zit al even in het slop. Sinds de werken aan de buitenkant in 2012 zijn de andere geplande herstellingswerken nauwelijks of helemaal niet uitgevoerd. Het dossier dreigt, net als in 2016, volgend jaar opnieuw voor het Hof van Beroep te komen.

De tweede fase van de herstellingswerken laat namelijk op zich wachten. “Het probleem ligt hem vooral bij de stucorestauratie van het koetshuis en de bijbehorende stallen”, zegt Lukas Schillebeeckx. “Ze hebben een aantal werken uitgevoerd, maar de rest van dat budget zit vast omdat de eigenaars de nodige vergunningen niet hebben om de werken verder uit te voeren.” De eigenaars hebben nooit een gunningsdossier, een dossier dat alle nodige vergunningen omvat, ingediend. Ze kregen daarvoor van de Vlaamse overheid een termijnverlenging tot 6 januari 2021 maar de tijd dringt echt wel”, zegt Schillebeeckx. De gemeente bood hen een tijdje geleden al een helpende hand aan, maar dat weigerden de eigenaars.

