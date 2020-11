Twintiger uit Sint-Genesius-Rode al vier dagen vermist

Op 14 november verliet Jeremie Dungia rond 22u00 zijn woonplaats aan de Boomgaardweg in Sint-Genesius-Rode. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Jeremie is 1m75 lang en slank gebouwd. Hij heeft een snor. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een grijze T-shirt, een donkerblauwe short een lichtgroene pull en rode sportschoenen. De man kan verward overkomen.

Wie meer weet over deze verdwijning of weet waar Jeremie verblijft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0 of door te mailen naar opsporingen@police.belgium.eu