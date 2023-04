Unieke archeologische vondst in Elewijt

In Elewijt, een deelgemeente van Zemst, zijn archeologen op iets wel heel bijzonders gestoten. Op het terrein van de oude wielerpiste ontdekten ze een Romeins grafveld met iets wat naar alle waarschijnlijkheid een heiligdom of tempel is. Zo'n vondst is uniek. Niet alleen voor Zemst, maar ook voor Vlaanderen.

Op de site van de oude wielerpiste in Elewijt zijn heel wat kringgreppels te zien. Het zijn overblijfselen van grafheuvels die deel uitmaken van een grote Romeinse begraafplaats. “Zo’n kringgreppel tekent zich eigenlijk af als een cirkelvormige verkleuring in de grond”, legt archeologe Natacha Derweduwen uit. “Dat wil zeggen dat ze vroeger hier een greppeltje uitgegraven hebben en de aarde daarvan gebruikt hebben om hun graf af te dekken.” De Romeinse begraafplaats behoort tot de vicus van Elewijt. Een vicus is een soort Romeins dorp. “Die vicus zelf is al heel goed onderzocht in de jaren vijftig, maar de grafvelden errond waren nog niet gekend”, vertelt archeoloog Kylian Verhaevert. “Ze zijn nu toevallig ontdekt bij de graafwerken.” Achteraan op de site ligt de grootste vondst: een volledig heiligdom of tempel. “Dat is echt heel uitzonderlijk”, aldus Verhaevert. “Zulke vondsten zijn al meer dan zestig jaar niet meer gevonden in Vlaanderen.”