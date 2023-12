Unieke expo van vrienden Marc en Victor toont in Zemst 600 miljoen jaar aan evolutie

Heemkring de Semse in Zemst pakt uit met een unieke expo: "Van 0 tot 100 in 600 miljoen jaar". De Paleovrienden Victor en Marc zijn dol op fossielen en samen met hen ga je 600 miljoen jaar terug in de tijd. Tijdens een rondleiding kan je er hun collectie fossielen en paleontologisch materiaal bewonderen.

Een tand van een mammoet, een dino-ei en schedels van allerlei wezens. In plaats van alle verzamelde stukken op een zolder te laten, kiezen de twee paleovrienden ervoor om een tentoonstelling te maken die voor iedereen toegankelijk is. “We gaan met al onze spullen doorheen de jaren om te tonen hoe 600 miljoen jaar evolutie in elkaar steekt. Voor sommigen is de drempel naar een museum te hoog, daarom proberen wij lokaal die drempel te verlagen door onze collecties hier te tonen”, aldus paleontoloog Marc Spolspoel.

Ontdekt het volledige verhaal van Marc en Victor in ons nieuws. De expo is elke zaterdagnamiddag toegankelijk. Groepen op aanvraag.