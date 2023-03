Unizo waarschuwt voor opkomst van grote baanwinkels: “Evenwicht is zoek”

Unizo Vlaams-Brabant waarschuwt voor de vele grote baanwinkels die ondanks een negatief advies van een stad of gemeente toch nog een vergunning krijgen. Dat zegt de ondernemersorganisatie in een interview met ROBtv. Unizo vindt dat het meer dan ooit tijd is voor een plan waarbij ook over de provincie- en taalgrens gekeken wordt.

Unizo Vlaams-Brabant merkt al een tijd de opmars van grootschalige baanwinkels. De Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw en Haachtsesteenweg in Kampenhout en Steenokkerzeel zijn goede voorbeelden van plaatsen met grote baanwinkels. Voor een nieuwe winkel van meer dan 1.000 vierkante meter heb je altijd een vergunning nodig. Als die geweigerd wordt door de gemeente of stad, kan beroep aangetekend worden bij de provincie. In een derde van de gevallen in onze provincie, krijgt de winkel alsnog een vergunning.

“De grote baanwinkels teisteren hoe langer hoe meer kleinere steden en gemeenten. De komst van een grote zaak buiten de kern werkt vaak als een magneet op het winkel- en dienstenaanbod dat eigenlijk past in en bijdraagt aan levendige centra. De grote baanwinkels zuigen als het ware de handelskernen leeg”, waarschuwde Elke Tielemans, directeur van Unizo Vlaams-Brabant, daar al een tijd geleden over. “Wat in de handelskern kan, blijft het best daar. Grotere producten kan je daarbuiten verkopen. Er moet een goed evenwicht komen, want dat is vandaag zoek.”

Unizo vindt ook dat er over de taal- en provinciegrens moet gekeken worden. “Een grote lacune in heel het beleid is dat er geen rekening wordt gehouden met andere gewesten. Ook daar is een niet-bindend advies mogelijk, maar we zien her en der grote winkeloppervlaktes opduiken op tien tot twintig kilometer van onze taalgrens, maar die hebben overduidelijk een impact op de Vlaams-Brabantse kernen. Er is dringend overleg nodig om werk te maken van een intergewestelijk plan”, besluit Tielemans.