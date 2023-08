Unizo wil meer samenwerking tussen VDAB, Forem en Actiris: “We moeten grenzen durven doorbreken”

Van de 117.000 openstaande vacatures die VDAB vorig jaar doorstuurde naar de Waalse arbeidsbemiddelaar Forem, volgden amper 51 sollicitaties. UNIZO vindt dat een duidelijk signaal. “Als we meer mensen aan het werk willen krijgen, dan is Vlaams-Brabant een cruciale regio. De regionalisering van het arbeidsmarktbeleid heeft ons het voordeel opgeleverd te kunnen differentiëren, maar ook het nadeel dat we elkaar niet zo goed meer kennen”, zegt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel.

Dagelijks pendelen tienduizenden mensen naar Brussel. In de andere richting blijkt moeilijker. Het merendeel van de Brusselaars en Walen is bereid in Vlaanderen te werken, zo blijkt uit een recente studie, maar een gebrekkige taalkennis en de angst om te lang te moeten pendelen houden hen tegen. Ruim zes op tien Brusselse en Waalse werkzoekenden weet bovendien niet waar ze vacatures voor jobs in Vlaanderen kunnen vinden. Op de 117.000 openstaande vacatures die VDAB vorig jaar doorstuurde naar de Waalse arbeidsbemiddelaar Forem volgden amper 51 sollicitaties. Dit blijkt uit cijfers die Open VLD-parlementslid Tom Ongena opvroeg.

“We horen het overal. Willen we onze welvaart in de toekomst behouden, moeten er meer mensen aan de slag. Een tewerkstellingsgraad van 80% en meer wordt naar voor geschoven. Uiteraard en graag, hoor ik je zeggen. Maar waar vinden we nog mensen.” aldus Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel, dat pleit voor meer interregionale mobiliteit. “Een uitwisseling van álle vacatures tussen VDAB, de Waalse tegenhanger Forem en het Brusselse Actiris is in dit opzicht het olympisch minimum. Willen we een grotere interregionale mobiliteit, dan is een bijhorende communicatiecampagne noodzakelijk.

Daarnaast moet maximaal geïnvesteerd worden in een vlotte mobiliteit in en tussen de drie gewesten en wil UNIZO inzetten op gratis taalcoaching op de werkvloer."“We moeten grenzen durven doorbreken. Eerst en vooral binnen de landsgrenzen", besluit Tielemans.