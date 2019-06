Uplace reageert eerder lauw op plannen D’Hooghe

Uplace reageert eerder lauw op de plannen die Alexander D’Hooghe ontwikkelde voor Broeksite. “Het gaat om een totaal ander commercieel model. We gaan het project grondig moeten bestuderen alvorens we de plannen kunnen steunen”, reageert CEO van Uplace Jan Van Lancker.

De vernieuwde plannen die Grimbergenaar Alexander D’Hooghe uittekende kunnen Uplace niet meteen overtuigen. “Als grondeigenaar en investeerder zullen we dit plan eerst grondig bestuderen. We moeten ook bekijken of we de engagementen die we zijn aangegaan in het afgesloten Brownfieldconvenant nog kunnen waarmaken in deze nieuwe visie”, zegt CEO Jan Van Lancker.

Uplace stelt zich vragen bij de financiële haalbaarheid van het nieuwe project. Daarin is 20.000 vierkante meter minder retailmogelijkheden voorzien in vergelijking met de eerdere plannen. Ook mikt D’Hooghe met Broeksite op andere economieën. "Er is ruimte voor cultuur, opleiding, circulaire economie en dergelijke. Wij willen dat volop steunen, maar iemand gaat dat moeten betalen. De vraag is of dit betaalbaar is", zegt Van Lancker.

Uplace stelt één grote voorwaarde. “Alle andere stakeholders moeten nu hun verantwoordelijkheid opnemen. We hebben de voorbije dertien jaar al 90 miljoen euro geïnvesteerd in dit project. Als er partijen zijn die nu al tegen deze plannen zijn, gaan we er niet nog meer tijd en geld insteken", besluit Van Lancker.