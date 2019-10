Urbanus stelt eigen Monopoly-spel voor op Boekenbeurs

De Hittentitsesteenweg, de Wereld is om Zeepsteeg of het Madammen met een Bontjaspark. Het zijn maar enkele plaatsen op de nieuwste versie van het Monopoly-spel. De Tollemeekse komiek Urbanus wordt als eerste Belg ooit gevraagd om een versie te maken het wereldberoemde spel.

Het Monopoly-spel van Urbanus werd gisteren voorgesteld op de Boekenbeurs in Antwerpen. De Tollembeekse komiek nam het volledige spelbord onder handen. Zo zie je geen Meir of Nieuwstraat op het spelbord, maar wel de Gladde Iolensloot of Maurice Potteke Pisplaats. Ook de opdrachten zijn lichtjes aangepast.

Opvallend wel, het Monopoly-spel kreeg het label van 16+ mee. Reden? Op het spelbord is een hond zonder een deel van zijn rug te zien. De tekening verwijst naar de tekst 'Ze hebben mijne hond zijn rug afgezet' uit het nummer 'De wereld is om zeep'. De Amerikaanse eigenaar van Monopoly, Hasbro, ziet in de tekening een mogelijke aanzet tot dierenmishandeling.

Foto: screenshot ATV