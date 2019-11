Vakbonden brandweer: “Veiligheid van de burgers is niet meer prioritair”

“Het nieuwe plan kiest voor een vermindering van de permanenties”, klinkt het bij de vakbonden van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De keuze voor 95% paraatheid met oproepbaarheid van beschikbaar personeel heeft belangrijke gevolgen. Dat betekent dat in 5% van de gevallen de brandweer of ziekenwagen niet kan uitrukken of dat er moet gewacht worden tot er personeel van thuis uit is opgeroepen. Volgens de leiding van de brandweerzone zal dat leiden tot 3 tot 5 minuten vertraging, volgens het personeel 10 tot 15 minuten, soms zelfs een half uur. Als je weet dat een de hevigheid van een brand verdubbelt per minuut, kan dat dus zeer grote gevolgen hebben.” Volgens de vakbonden zullen zowel de brandweermannen als de burgers de dupe worden van de nieuwe maatregel. “Veiligheid voor de burger en het personeel wordt in de zone Vlaams-Brabant West duidelijk niet hoog in het vaandel gedragen”, aldus de vakbonden.