Van Cauwelaert: “Media hebben Dries Van Langenhove groot gemaakt”

Vlaams Belang scoort in Vlaams-Brabant merkelijk minder goed dan in de rest van Vlaanderen. En dat heeft volgens van Cauwelaert vooral te maken met de stemmenkanonnen die N-VA in onze provincie kon inzetten. “Vlaams Belang heeft in Vlaams-Brabant nog een pak meer concurrentie van de N-VA dan elders”, merkt Van Cauwelaert op. “En dat heeft in de eerste plaats te maken met de enorme populariteit van Theo Francken. Ook Ben Weyts heeft het hier goed gedaan en dat ondanks het feit dat hij met een aantal moeilijke dossiers zat. Denk maar aan de mobiliteitsproblematiek, een thema waar we hier in de Vlaamse Rand jammer genoeg alles van weten. Weyts heeft zich op dat vlak toch wel in de kijker gewerkt.”

"Weinig eigen verdienste voor Van Langenhove"

Uitblinker bij Vlaams Belang was zoals verwacht in Vlaams-Brabant Dries Van Langenhove. De Opwijkenaar haalde bijna 40.000 voorkeurstemmen binnen. Maar daar mag de man zelf volgens Van Cauwelaert maar weinig pluimen op z’n hoed van steken. “Dries Van Langenhove heeft steen en been geklaagd over hoe onheus de media hem heeft behandeld. Maar het is vooral net dankzij die media dat hij zo’n score heeft kunnen halen. Na de uitzending van Pano op de openbare omroep was hij in één klap wereldberoemd in Vlaanderen. Dus laat ons zeggen dat z’n goede resultaat niet zozeer zijn eigen verdienste was.”

"Erfenis van Francken kostte De Block veel stemmen"

Nog opvallend in onze regio was de erg teleurstellende score van Maggie De Block uit Merchtem. “Ik was toch ook verrast door dat zware verlies van Maggie De Block”, reageert Van Cauwelaert. “De Block staat bekend als een goede minister die haar dossiers kent. Maar ze deelt natuurlijk net als de rest van haar partij in de klappen. De Block heeft wel de laatste maanden met de bevoegdheden van Theo Francken een erfenis gekregen die ze wellicht liever niet had gehad. De kwestie rond de vluchtelingen in het Noordstation is haar blijven achtervolgen.”

"Franstaligen zien nut niet meer van stem voor UF"

Over het feit dat de Franstaligen geen vertegenwoordiger meer hebben in het Vlaams Parlement is Van Cauwelaert tot slot veel minder verbaasd. “Eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk. De evolutie is eigenlijk al een paar jaar aan de gang. Je voelt dat almaar meer Franstaligen het nut niet meer inzien van een stem op het UF. Ik vermoed dat ze ingezien hebben dat de ene verkozene in het Vlaams Parlement bitter weinig kan doen. En ook de Franstaligen in de Rand zijn trouwens gevoelig aan dossiers zoals migratie. Het zou me niet verbazen dat een goed aantal Franstaligen N-VA of zelfs Vlaams Belang stemmen.”

Het volledige interview zie je vanavond in onze nieuwsuitzending vanaf 18u.