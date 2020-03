Van Vaerenbergh (N-VA): “Politiezones moeten krijgen waar ze recht op hebben’”

“Onze regio wordt bij de verdeling van de middelen ernstig benadeeld en dus zitten we met een tekort aan agenten”, zegt Kristien Van Vaerenbergh (N-VA). Volgens Van Vaerenbergh knelt het schoentje bij de manier waarop de verdeling van de middelen wordt berekend. “De politiemiddelen worden verdeeld op basis van de KUL-norm. Dit is een ingewikkelde formule die rekening houdt met diverse factoren waaronder bevolkingsgrootte en instroom van nieuwe inwoners. De gegevens zijn echter sinds 1999 niet meer geactualiseerd en dat is in het nadeel van Halle-Vilvoorde. Door onze ligging rond Brussel is de bevolking van Halle-Vilvoorde de laatste 20 jaar immers sneller toegenomen dan in andere vergelijkbare regio’s”, weet Kristien Van Vaerenbergh. Volgens Van Vaerenbergh is een inhaalbeweging nodig. Het kamerlid voor N-VA heeft daarom een resolutie ingediend in het parlement waarin ze pleit voor extra middelen voor de politiezones. Ook op het vlak van verloning is er volgens Van Vaerenbergh werk aan de winkel. Alleen zo kan een mouw worden gepast aan het agententekort in de regio. “Agenten in Brussel worden dankzij de Brussel-premie beter betaald dan agenten in Halle-Vilvoorde. Die loonkloof bemoeilijkt het aantrekken van geschikt personeel. Ook hiervoor zal een oplossing moeten uitgewerkt worden.”