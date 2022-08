Vanaf morgen code rood voor brandgevaar

Vanaf morgen geldt in heel ons land code rood voor brandgevaar. Door de aanhoudende hitte en droogte is er verhoogde waakzaamheid nodig.

De toegang tot bossen en andere natuurgebieden wordt afgeraden, maar niet verboden. Sinds deze week is het wel permanent verboden om te roken of vuur te maken in de natuur. Het Agentschap Natuur en Bos vraagt om zeker geen afval achter te laten, want door reflectie kan bijvoorbeeld een glasscherf al vuur veroorzaken.