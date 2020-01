Veld Wolvertem-Merchtem onbespeelbaar: "Hopelijk moeten we het niet helemaal afgraven"

Wolvertem-Merchtem zit met de handen in het haar. Het drainagesysteem van het hoofdveld van derde amateurklasser is stuk. Daardoor is het veld tijdelijk onbespeelbaar. De problemen aan het twintig jaar oude systeem begonnen vijf jaar geleden al, maar worden steeds erger. Volgens de gemeente Meise bestaat de kans dat een deel van het veld moet afgegraven worden om het probleem aan te pakken.

Zowel de A-kern van Wolvertem-Merchten als de belofteploeg van RSC Anderlecht zijn al moeten uitwijken door het kapotte drainagesysteem. Anderlecht kan tijdelijk in Tubeke terecht, de A-kern op het kunstgrasveld van het complex van de club aan de Dooren in Merchtem. " Het gaat om een zeer ernstig probleem", zegt schepen van Sport Roel Anciaux (Samen Anders). "Onder het terrein liggen buizen om het water af te voeren zodat het niet op het veld blijft staan. Onze technische dienst heeft alle afvoerputjes van de hoofdbuizen van het drainagesysteem gereindigd."

Als dat niet zou helpen, zal Meise een firma inschakelen om ook de vertakkingen van de hoofdbuizen onder het plein te reinigen. "Ik mag alleen hopen dat het niet zover komt, want dat zou betekenen dat we een deel van het plein moeten afgraven", aldus Anciaux. Het wordt dus bang afwachten voor Wolvertem-Merchtem. "Laat ons hopen dat het probleem wordt opgelost en het terrein snel beter bespeelbaar is", zegt Chris Lion, sportief verantwoordelijke van Wolvertem-Merchtem. "Maar als het bij hevige regenval de komende weken omwille van gladheid en hoog risico op blessures te gevaarlijk wordt om te spelen, zullen we toch moeten uitwijken.”