Verbruggen stormt naar Vlaamse titel en eindzege in CrossCup

Hanne Verbruggen uit Herne is vandaag in Rotselaar Vlaams kampioen in het veldlopen geworden. Verbruggen moest alleen de Britse Holt laten voorgaan. Met haar tweede plaats is ze ook zo goed als zeker eindwinnaar van de CrossCup.

Hanne Verbruggen had weinig last van de wind in Rotselaar. Het was alsof de storm Ciara haar nog een extra paar vleugels geeft. In het zand schoot ze er als een pijl vandoor. Iedereen moest passen. Een lange solo leek in de maak, maar in de achtergrond ontbond de Britse Kate Holt haar duivels. Langzaam maar zeker knabbelde de winnares van vorig jaar in Rotselaar aan de achterstand. Pas in het slot ging Holt op en over Verbruggen.

Door de tweede plaats doet Hanne een prima zaak in het klassement van de CrossCup. Mathematisch kan ze in de laatste manche van het criterium in Brussel door Sofie Van Accom nog ingehaald worden, maar die kans is bijzonder klein. "Ik had nooit durven dromen dat ik eindwinnaar zou kunnen worden," zegt Verbruggen. "Een paar jaar geleden zei ik dat ik nooit zo goed zou worden. Mijn trainer zei dat ik een paar jaar geduld moest hebben. Dat was toen verre toekomst. Ik was me er niet bewust van dat dat effectief ging lukken en nu is het zover. Dan denk ik: amai!"