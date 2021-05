Vergeet-me-nietjes voor overledenen wiens graf wordt weggehaald

In Vollezele is vandaag opnieuw actie gevoerd voor het behoud van de begraafplaats. “Dit is de allerlaatste Moederdag waarop nabestaanden het graf van hun moeders nog eens kunnen bezoeken,” klinkt het. Dit najaar worden de graven waarvan de grafrust is verstreken, ontruimd. De gemeente Galmaarden wil van de begraafplaats een duurzame groene plek maken, maar het burgerplatform ‘Red Begraafplaats Vollezele’ is het daar niet mee eens.