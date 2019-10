Verkeersdoden: trieste balans voor Vlaams-Brabant

In de eerste helft van 2019 is het aantal verkeersdoden in ons land weer toegenomen, en dat voor het eerst in 7 jaar. Voor onze provincie was er een dramatische stijging, van 10 naar 26 doden.

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute vielen er in de eerste 6 maanden van dit jaar 306 doden in ons verkeer. Na 7 opeenvolgende jaren met een daling stijgen de cijfers terug naar ongeveer het niveau van 2016. In Brussel bleef het aantal dodelijke slachtoffers nagenoeg gelijk, voor Wallonië is dit het slechtste resultaat sinds 2013. In Vlaanderen is er na 4 jaar positieve trend terug een stijging van het aantal verkeersdoden.

De toename is het ergst in de provincies Antwerpen (van 29 naar 41 doden) en Vlaams-Brabant (van 10 naar 26 doden). Voor Vlaams-Brabant is dat het slechtste resultaat sinds 2015.

Opvallend: er vallen dubbel zoveel slachtoffers in de weekendnachten én de schrijnende cijfers van het aantal omgekomen fietsers. Er vielen in totaal 48 fietsdoden. Nooit eerder waren er dat meer in ons land.

In 2020 wordt een nieuwe Staten-Generaal georganiseerd om een stand van zaken op te maken en om nieuwe maatregelen te nemen die deze negatieve tendens moeten ombuigen.