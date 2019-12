Vernieuwde busstation Brussel Noord klaar voor gebruik

De openbare vervoersmaatschappij De Lijn opent na de kerstvakantie het vernieuwde busstation Brussel Noord. Heel wat bussen uit onze regio hebben er hun begin- of eindhalte. Het voorbije jaar was er heel wat commotie rond de onveilige situatie in Brussel Noord. De vernieuwing van de halte is slechts een tijdelijke oplossing.

Vanaf maandag 6 januari vertrekken en stoppen bussen van een 25-tal lijnen van De Lijn voortaan aan perron ter hoogte van het vroegere perron 9. De toegang tot en vanaf het NMBS-station is het makkelijkst via de roltrappen en de trappen in de inkomhal van het treinstation en via perron 7 (MIVB) van het busstation. Het nieuwe perron is verhoogd aangelegd, zodat het makkelijker is om in te stappen. Er zijn vier schuilhuisjes geplaatst.

'Overzichtiger en eenvoudiger'

Volgens De Lijn is de situatie aan Brussel Noord door de vernieuwingen zowel voor de reizigers als de buschauffeurs overzichtiger en eenvoudiger. Ook de veiligheid en het wachtcomfort gaan erop vooruit, klinkt het. Een half jaar geleden ontstond heel wat protest over het busstation Brussel Noord. Chauffeurs legden toen het werk neer en de halte werd zelfs verplaatst. Aanleiding was de onveilige en onhygiënische situatie, onder meer door de aanwezigheid van heel wat transmigranten.

Het vernieuwde busstation is een tijdelijke oplossing. In de loop van 2021 wordt het CCN-gebouw dat zich achter het busstation bevindt volledig heraangelegd.