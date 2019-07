Vervoerregio Vlaamse Rand krijgt 19,5 miljoen euro van De Lijn

De Vlaamse Rand krijgt van De Lijn een budget van zo'n 19,5 miljoen euro om volgend jaar het openbaar vervoer in onze regio mee vorm te geven. Dat bedrag komt bovenop de 66 miljoen euro waarover De Lijn zelf beslist. Het totaalbudget van 86 miljoen euro is het op twee na hoogste bedrag dat de vervoersmaatschappij geeft aan één van de 15 nieuwe vervoerregio’s in Vlaanderen.

In juli 2018 keurde De Lijn de hertekening van het openbaar vervoer in 15 verschillende vervoerregio’s goed. Door de vervoerregio's krijgen lokale besturen meer inspraak in de organisatie van het openbaar vervoer in hun regio. De vervoerregio Vlaamse Rand telt zowat alle gemeenten in onze regio. Hoeilaart en Overijse behoren tot de regio Leuven, Kapelle-op-den-Bos tot de regio Mechelen.

“Voortaan komen de gemeenten niet alleen mee aan het stuur van ons aanbod, maar krijgen ze ook inspraak over de besteding van het budget. De vervoerregio’s krijgen dezelfde middelen die De Lijn zou besteden aan het aanbod op hun grondgebied. We hopen dat de steden en gemeenten hierdoor meer werk zullen maken van betere doorstroming voor bus en tram”, zegt Roger Kesteloot van De Lijn.

De vervoersregio Vlaamse Rand krijgt maar liefst 86 miljoen euro om het openbaar vervoer in 2020 te organiseren. Alleen Antwerpen en Gent krijgen meer. Nieuw is dat zo’n 19,5 miljoen euro van het totaalbudget in handen is van de gemeenten en zij dus mogen beslissen wat ze met het geld doen.

Het net dat ze ermee uitwerken zal aansluiten op het kernnet, het geheel aan tram- en buslijnen die De Lijn volledig in handen houdt. De vervoersmaatschappij beschikt daarvoor over een budget van zo'n 66 miljoen euro. Voor het vervoer op maat, denk aan belbussen en pendeldiensten, krijgt onze regio geen extra budget. Met de herindeling van het openbaar vervoer en snellere verbindingen wil De Lijn op termijn 7,5 procent meer reizigers vervoeren.