Verwaarloosde honden voorlopig bij gastgezin

De twee zwaar verwaarloosde honden die eerder deze week zijn gevonden in Steenokkerzeel en Zaventem zijn elk ondergebracht in een gastgezin. Dat weet Het Laatste Nieuws. De eigenaar van de honden is nog altijd niet gevonden.

Dinsdagavond werd een uitgemergelde American Stafford gevonden in de buurt van het repatriëringscentrum in Steenokkerzeel. De volgende ochtend werd nog zo’n hond gevonden aan het speelbos in Nossegem.

De honden werden binnengebracht bij het Dierenopvangscentrum in Zemst. Daar werd ontdekt dat beide dieren gechipt zijn, maar dat de honden niet geregistreerd stonden. De politie is nu op zoek naar de eigenaar(s). Als die niet gevonden wordt binnen de twee weken, worden de honden automatisch eigendom van het opvangcentrum. De dieren kunnen voorlopig terecht bij een gastgezin. Het dierenopvangcentrum sluit niet uit dat het de honden na het weekend zelf zal opvangen in afwachting van een nieuwe definitieve thuis.