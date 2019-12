Vier graftekens in Noordrand voorlopig beschermd

De bekendste is mogelijk het grafteken van de industriefamilie Quitmann. Dat domineert de ingang van de begraafplaats van Zaventem. Op dezelfde begraafplaats wordt ook het grafteken van de familie Feldheim voorlopig beschermd. De gebruikte materiaal, graniet en brons, is uniek in Vlaanderen. In Vilvoorde wordt het grafteken van de familie Moreau-Deneve beschermd. Het oudste grafteken dat wordt beschermd is dat van de familie Rittweger in Machelen. Dat dateert uit 1883. De rijke Brusselse familie was eigenaar van het kasteel Beaulieu in Machelen.

“Met de bescherming van deze vier graftekens wil ik de aandacht vestigen op de artistiek hoogstaande graftekens die in de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw werden geproduceerd”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). "De bescherming past binnen het project van de evaluatie van het bouwkundige erfgoed in de Vlaamse rand rond Brussel."