Viert onze regio Kerstmis coronaproof?

Gaat Halle-Vilvoorde zich houden aan de coronamaatregelen tijdens Kerstmis? Met die vraag trok RINGtv naar Halle. Volgens de motivatiebarometer van de Universiteit van Gent gaat één op de vier Belgen zich met de feestdagen niet aan de maatregelen houden. In dat geval belanden we volgens professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey uit Overijse sowieso in een derde golf.

RINGtv vroeg vandaag in de Basiliekstraat in Halle of de inwoners uit onze regio Kerstmis coronaproof gaan organiseren. Uit de rondvraag blijkt dat niet iedereen zich aan de regels lijkt te zullen houden. "In dat geval gaan we zeker naar een derde golf. Dat betekent dat we nog maandenlang beperkt zullen worden in onze vrijheid”, zegt professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey uit Overijse. “Eén feestje maakt wel degelijk een verschil. Beeld je in dat je in plaats van met drie in je gezinnetje met meer dan tien personen zit, dan is dat een exponentiële factor.”

Devroey wijst ook op het effect van Thanksgiving op de besmettingen in de Verenigde Staten, waar dat aantal piekt. Bovendien zijn de cijfers bij ons nog altijd niet goed. Er zijn nog steeds ongeveer 2.500 nieuwe gevallen per dag. Voor Devroey mag het daarom allemaal nog wat strenger. “Aan de bubbel moet niet geraakt worden. Maar ik denk wel dat het winkelen strenger kan, net als het reizen. Ik pleit voor een verbod op buitenlandse reizen als die niet levensnoodzakelijk zijn. Op dit moment is er een ontrading om te reizen naar het buitenland, maar dat is echt niet voldoende”, aldus Devroey.