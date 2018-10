Villa Clementina in Zemst blaast 5 kaarsjes uit

Villa Clementina in Zemst is 5 jaar jong. Villa Clementina is een bijzonder kinderdagverblijf: 1 op de 3 kindjes die er verblijven, kampt met een fysieke of een mentale beperking en heeft nood aan bijkomende zorgen.

Villa Clementina begon in 2013 als een uniek pilootproject en is vandaag uitgegroeid tot een echt expertisecentrum voor Inclusieve Kinderopvang in Vlaams-Brabant. Sinds 2013 verblijven iedere dag 25 kleuters in Villa Clementina. Eén op 3 heeft extra zorgen nodig. Voor hen is er aangepast individueel kleuteronderwijs om zo een mogelijke overstap naar het lager onderwijs voor te bereiden. Dagelijks staan een gespecialiseerd team en ongeveer 30 vrijwilligers present om de kleuters op een goede manier op te vangen.

Na 5 jaar is Villa Clementina een begrip in de Vlaamse zorgsector. Wat begon als een uniek prilootproject is vandaag uitgegroeid tot een echt expertisecentrum voor Inclusieve Kinderopvangin Vlaams-Brabant, waarbij andere kinderopvangcentra een beroep kunnen doen op de expertise die is opgebouwd in Zemst.

Blijft het precaire financiële luik. De overheidssubsidies en de dagvergoeding van de ouders zijn ontoereikend voor de goede werking van Villa Clementina. Dus wordt er geld ingezameld door het organiseren van talrijke evenementen en is er ook steun van het bedrijfsleven.