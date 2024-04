Zemst vindt nieuwe uitbater dierenopvangcentrum: “We halen een schat aan ervaring binnen”

Vorig jaar stopte e gemeente Zemst de samenwerking met de vorige uitbaters van het dierenopvangcentrum in Zemst. Sindsdien was de gemeente op zoek naar een opvolger. Die heeft het nu gevonden in de vzw Pootjesparadijs. Axelle Steenhouwer uit Zemst neemt ten laatste op 1 juni van dit jaar haar intrek in het gebouw van het dierenopvangcentrum. “De passie voor dierenwelzijn en de toewijding bij het vinden van een liefdevolle en permanente thuis voor dieren in nood, alsook het juiste diploma en veel kennis van zaken, gaven de doorslag”, licht schepen van Dierenwelzijn Greta Lauwers toe. “Met deze vzw en de beheerder halen we een schat aan ervaring in de dierenwereld binnen.”

Axelle Steenhouwer was in een verleden dierenverzorger in de Zoo van Planckendael en baat sinds een jaar het kattencafé Cats en Cups uit in Mechelen. Met succes, want ze werd onlangs genomineerd voor de dé strafste onderneemster van Mechelen. Met haar kattencafé werkte te Elewijtse al samen met het dierenopvangcentrum in Zemst. “Met deze enthousiaste dame en haar vzw maken we een nieuwe, frisse start op het vlak van dierenopvang in onze gemeente”, vult burgemeester Veerle Geerinckx aan. “We stellen alles in het werk om de transitie vlot en zo snel mogelijk te regelen met de focus op de dieren.”