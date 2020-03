Vilvoorde doet oproep voor materiaal voor noodziekenhuis

De stad Vilvoorde doet een oproep tot inzameling van materiaal voor het noodziekenhuis dat eind deze week de deuren moet openen in het voormalige Van Helmontziekenhuis. “We zijn nog op zoek naar persoonlijk beschermingsmateriaal, tablets, puzzels, leesboeken, waterkokers en microgolfovens”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Het noodziekenhuis dat de stad Vilvoorde samen met het AZ Jan Portaels heeft opgericht moet de piek aan coronapatiënten in de regio opvangen. “De voorbije dagen werden de gangen in sneltempo opgekuist, elektriciteit opnieuw aangesloten en de brandveiligheid in orde gebracht. Een gedreven team van elektriciens, loodgieters en gemeentearbeiders van Vilvoorde, Machelen en Grimbergen en ingehuurde werkmannen zet zich sinds vorige vrijdag onvermoeid hiervoor in”, aldus Bonte.

Proximus zet bovendien de netwerkverbindingen kosteloos klaar. Het noodziekenhuis is intussen bijna operationeel. Alleen is de stad Vilvoorde nog op zoek naar materiaal. “Het gaat om allerlei materiaal: tablets, puzzels, leesboeken en microgolfovens, maar ook gesloten verpakkingen wegwerpoverals, FFP2-maskers en wegwerphandschoenen”, aldus burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. “We verzamelen alles morgen tussen 10 uur en 15 uur in het gebouw van de GO-campus De Brug.”

Het noodziekenhuis mikt voorlopig op 20 bedden, maar dat aantal kan nog opgeschaald worden tot 60. Daarnaast annuleert Vilvoorde alle evenementen die het tot juni zou organiseren, waaronder ook de jaarmarkt. Ook de sportkampen, speelplein- en tienerwerking gaan niet door. Tot slot schort de stad ook de reiniging van de straten tijdelijk op. Daardoor is niemand genoodzaakt zijn of haar wagen te verplaatsen.