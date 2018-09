Vlaams-Brabant start Steunpunt Dierenwelzijn

Het steunpunt moet uitgroeien tot hét ankerpunt voor dierenwelzijn in Vlaams-Brabant. Ook gaat het steunpunt de Vlaams-Brabanders sensibiliseren om op een verantwoorde manier om te gaan met huisdieren. “Politie, dierenartsen, dierenopvangcentra, gemeenten, parket en andere organisaties, wisten niet altijd tot wie zich te richten bij specifieke problemen,” zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor dierenwelzijn.



Daar moet nu dus verandering in komen. Het steunpunt zal enerzijds de partners uit het werkveld samenbrengen en tot aanbevelingen komen voor het bestuur. Anderzijds zal het de inwoners van Vlaams-Brabant sensibiliseren om bijvoorbeeld geen vuurwerk af te steken nabij dieren of twee keer na te denken alvorens een dier cadeau te doen. Bij het steunpunt kunnen inwoners ook terecht met vragen over verloren gelopen of verwaarloosde dieren en ander dierenleed.



“We gaan een regionale aanpak uitwerken voor de opvang van dieren in nood, zwerfdieren en de kattensterilisatiecampagne en de werking van de politiediensten en het dierenwelzijnsbeleid van gemeenten ondersteunen. De ene gemeente mag dan wel inzetten op de sterilisatie van zwerfkatten, als de naburige gemeente dat niet doet, is het onmogelijk om resultaat te boeken. Zwerfdieren houden geen rekening met gemeentegrenzen,” besluit gedeputeerde Tie Roefs.