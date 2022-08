Vlaams-Brabantse politiezones lanceren grootscheepse wervingscampagne

De structurele tekorten bij de politiezones in onze regio zijn nijpend. De grootstedelijke problematiek van Brussel die zich laat voelen in de Vlaamse Rand, de complexe mobiliteitssituatie en de aanwezigheid van de luchthaven zorgen voor almaar meer politiewerk. Veel politiemensen uit onze regio kiezen er ook voor om in Brussel aan de slag te gaan, onder meer omdat de verloning daar beter is. Om het tij te keren, slaan de Vlaams-Brabantse politiezones en de federale politie onder het voorzitterschap van gouverneur Spooren de handen in elkaar. Samen lanceren ze een grote wervingscampagne voor politie-inspecteurs. “De komende maanden zullen foto’s en filmpjes op sociale media en in het straatbeeld de belangrijkste troeven van het werken bij de politie in de provincie Vlaams-Brabant in de verf te zetten. Want nieuwe mensen zijn nodig, en ons politielandschap heeft nieuwe mensen heel wat te bieden”, zegt gouverneur Spooren. “Het is belangrijk dat we aan iedereen laten zien dat de job van politie-inspecteur absoluut het overwegen waard is.”

Aan de campagne werken ook zestien politiemensen uit Vlaams-Brabant mee, die als ambassadeurs laten zien waarom zij zo van hun job houden. “In iedere Vlaams-Brabantse politiezone en -dienst staan ook politiemensen klaar om geïnteresseerden alle mogelijke informatie en ondersteuning te geven. Daarnaast bieden we ook een gratis voorbereidingstraject aan voor wie wil werken bij de politie in Vlaams-Brabant. In 5 modules worden kandidaten klaargestoomd om hun slaagkansen voor de selectietesten te optimaliseren. De volgende editie van dit traject gaat van start op 29 september. Wie meer informatie wil, neemt het best contact op met eigen lokale politiezone.”