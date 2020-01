Vlaams kampioenschap stokpaardspringen: 'voor mij is dit een echt paard'

Stokpaardspringen omvat wat het woord doet uitschijnen: springen met een stokpaardje tussen de benen, het liefst van al verkleed als je favoriete personage. “De sport komt uit de Scandinavische landen,” weet organisator Saskia Willems. “Het succes komt voort uit de vrijblijvendheid: een stokpaard koop je gewoon in de winkel en heb je makkelijk bij de hand.”

'Echt paard'

Tussen de 45 deelnemers van het stokpaardspringen op de jumping in Mechelen spotten we een aantal regiogenoten. Axana Gevers van de Steenveldhoeve in Merchtem bijvoorbeeld, maar ook Axelle Rowies uit Kampenhout en Tine Behaegel van Stoeterij Gravenbos in Humbeek. Deze laatste meent het: “Mensen zeggen: ‘een hoofd op een stok’, maar voor mij is dit echt iets. Ik zou mijn stokpaard niet kunnen missen. Ik geef knuffels, eten, voor mij is dit een echt paard.”