Vlaamse Rand wordt groener dankzij Gordelaars

Er is stevig gewandeld en gefietst doorheen de Gordelweek. En daardoor wordt de groene Rand nog groener want via hun deelname kunnen mensen een boom of een struik laten planten in de Rand. Het burgercollectief De Bûûmplanters steekt de schouders onder het project.

Hoe meer deelnemers aan de Gordel 2020, hoe meer bomen en struiken in de Groene Rand. Wie zich geregistreerd heeft tijdens zijn wandel- of fietstocht wordt binnenkort gecontacteerd en kan kiezen tussen drie opties. “Optie één is een boom kiezen om bij jou thuis te planten. Optie 2 is een boom of struik kiezen om weg te schenken aan een initiatief in de groene Rand rond Brussel en optie 3 is ons meehelpen om die boom op locatie te planten”, legt Yoeri Bellemans van De Bûûmplanters uit.