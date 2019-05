Zeven graftekens in onze regio krijgen een voorlopige bescherming. Daarmee blijft de Vlaamse overheid in sneltempo het erfgoed in de rand rond Brussel beschermen. Bijna 30 monumenten kregen dit jaar al een voorlopige of definitieve bescherming.

Vlaanderen beschermt in sneltempo erfgoed in Vlaamse Rand

De naoorlogse graftekens bevinden zich in Grimbergen, Zaventem, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde en Wemmel. Eerder deze week werden twee herenwoningen en een schoolgebouw in Vilvoorde definitief beschermd als monument.

"De bescherming past binnen het project van de evaluatie van het bouwkundige erfgoed in de Vlaamse rand rond Brussel. Met de bescherming van de graftekens wil ik de aandacht vestigen op de kwaliteitsvolle en artistieke graftekens die in de tijdsperiode van de opkomende massaproductie en -consumptie werden geproduceerd," zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois.

Met de zeven graftekens staat het aantal monumenten die dit jaar een bescherming kregen in de Vlaamse Rand op bijna 30. In Vilvoorde werd het stadhuis, de Gemeenteschool en café Luminor onlangs definitef beschermd. Ook calvariekruisen in Wemmel en Asse kregen een definitieve bescherming, net als vijf grafzerken van kunstenaars.

Vorige week werd de abdijhoeve Hof ten Brukom in Sint-Pieters-Leeuw voorlopig beschermd. Ook het kasteel van Hoeilaart, de serristenvilla Muyldermans in Hoeilaart, het burgerhuis Delacroix in Tervuren, het landhuis Impdehof in Wolvertem en het Sint-Annapaviljoen in Sint-Genesius-Rode kregen dit jaar al een voorlopige bescherming.