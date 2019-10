Vlaanderen investeert 56 miljoen euro in gemeenten Halle-Vilvoorde

TERUG: VIVA! Wijnen

VIVA! Wijnen is terug! Niemand minder dan wijnjournalist en ‘Wine Lady of the Year’ Simonne Wellekens gaat voor ons langs bij wijnhandelaar Huis Vossen in Lennik. Restaurant en wijnbar August is dan weer de locatie bij uitstek om een selectie wijnen te proeven in combinatie met de heerlijke gerechten van Jong Keukengeweld Sam Verstuyf.