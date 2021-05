Vlaanderen vereenvoudigt procedure van structurele onbestuurbaarheid

Machelen en Pepingen zijn twee gemeenten in onze regio die de voorbije jaren structureel onbestuurbaar waren. Een nieuwe meerderheid zoeken en aanstellen is vaak een lange en complexe procedure. Daarom wordt de procedure vereenvoudigd. “Binnenkort zal een lokale gemeenteraad volledig zelfstandig kunnen beslissen om een burgemeester, schepen of zelfs een volledig schepencollege te vervangen”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Midden februari stemde meerderheidspartij N-VA in Machelen voor de onbestuurbaarheid van de eigen coalitie na geruzie bij coallitiepartner CD&V. Pas twee maanden later werd de structurele onbestuurbaarheid officieel vastgesteld in de gemeente. Vandaag moeten de provinciegouverneur en uiteindelijk zelfs de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur hun zegje doen over de situatie.

“Vlaanderen moest zich eerst in het lang en in het breed over de zaak buigen. Periodes van stilstand en immobilisme konden maanden en zelfs jaren aanslepen. Kijk maar naar de recente gebeurtenissen in Machelen”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Burgers zijn vandaag het slachtoffer van politieke conflicten die eindeloos blijven aanslepen. Dat is nefast voor de inwoners van de gemeente. Een snelle doorstart na een politiek conflict moet mogelijk zijn.”

Afgelopen vrijdag gaf de Vlaamse regering haar goedkeuring voor een vereenvoudiging van de procedure. Binnenkort kan een gemeenteraad via een constructieve motie van wantrouwen rechtstreeks leden van het schepencollege vervangen. “Die moet ondertekend worden door een meerderheid van de gemeenteraadsleden en tweederde van de verkozenen van elke indienende fractie. De indieners van de motie moeten meteen ook een kandidaat-opvolger voordragen voor elke lid van het schepencollege dat ze willen vervangen”, aldus Somers.