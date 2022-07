Vlaanderen wil versneld fietssnelwegen en fietspaden aanleggen

Vlaanderen willen de komende jaren versneld fietssnelwegen en fietspaden realiseren. Dat doet het via het Plan Kopenhagen dat 150 miljoen euro voorziet voor fietsinvesteringen via de lokale besturen. Vandaag maakten beide ministers in Machelen bekend dat 45 miljoen euro van het plan gebruikt zal worden om fietssnelwegen aan te leggen, de provinciebesturen leggen er nog eens 45 miljoen bovenop.

Het plan Kopenhagen werd vandaag niet toevallig voorgesteld hier in Machelen, aan een fietssnelweg die al druk gebruikt wordt. Door die fietssnelwegen is er al een forse stijging van het fietsgebruik, maar Vlaanderen dat nog meer mensen met de tweewieler naar het werk gaan. Dat willen ze bereiken door te investeren samen met de provincies en de lokale besturen. "Willen we meer mensen op de fiets, dan moeten wij als overheid ervoor zorgen dat het veilig en comfortabel kan en daar staan investeringen tegenover", zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Vlaams-Brabant heeft net als de andere provincies recht op 9 miljoen euro uit het Plan Kopenhagen. "De provincies leggen er nog eens hetzelfde bedrag bovenop. et het Plan Kopenhagen willen we meer dan 1.000 kilometer nieuwe fietspaden aanleggen of bestaande fietspaden heropwaarderen. Meer en meer mensen nemen de fiets. Om zich te ontspannen, maar ook om naar het werk te gaan. Het zou alleen maar goed zijn als dat aantal nog toeneemt. We zetten hier als Vlaamse regering dan ook sterk op in", besluit Vlaams minister van Binnelands Bestuur Bart Somers.