Voertuig crasht door vangrail op A12: bestuurder gereanimeerd en kritiek afgevoerd

Op de A12 in Meise is gebeurde vanmorgen een zwaar ongeval. Een bestuurder die richting Brussel reed, verloor de controle over het stuur en crashte zwaar in de vangrail ter hoogte van Plantentuin Meise. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd.