Federale regering moet concentratiebeleid vliegroutes boven Noordrand staken

De vliegroutes zorgen wel degelijk voor een hogere concentratie van vluchten en overlast in de Noordrandgemeenten, en minder in Brussel, klinkt het bij het hof van beroep. Het is al de vierde keer dat een rechtbank zo'n uitspraak doet, maar de vorige vonnissen werden nooit uitgevoerd. Burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste is blij met de uitspraak. "Men verwijst naar het feit dat er onzorgvuldig is gewerkt en dat men onvoldoende de verschillende nadelige gevolgen heeft in kaart gebracht, voornamelijk wat betreft de gezondheid van wie wordt overgevlogen. Anderzijds creëert dat dan een soort van ongelijkheid tussen de burgers van dit land. Dat is voor ons onaanvaardbaar, omdat het hof verwijst naar andere mogelijkheden, die niet, onvoldoende of onzorgvuldig zijn onderzocht."

Bij vorige vonnissen moest de federale overheid de Noordrandgemeenten Machelen, Vilvoorde, Wemmel, Meise en Grimbergen 50.000 euro per maand betalen, zolang de routes niet werden aangepast. Maar opvallend: deze keer recht de rechter geen dwangsommen op. Al moet dat genuanceerd worden, meent Vansteenkiste. "Volgens het hof van beroep werken die dwangsommen niet, daarom zijn ze voorlopig niet opgelegd. Maar indien de federale staat geen gevolg geeft aan het vonnis zal de rechter opnieuw in overweging nemen om die toch op te leggen."

Vansteenkiste hoopt dat de nieuwe federale regering eindelijk gevolg geeft aan het bevel om de vliegroutes aan te passen. "Wij rekenen er op dat de federale overheid oor heeft naar de verzuchtingen van haar burgers," klinkt het.