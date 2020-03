VOKA: "Economische schade in Vlaams-Brabant nu al 1,7 miljard euro"

Vlaams-Brabant is één van de economische motoren van Vlaanderen, het verlies is door de coronamaatregelen dan ook groot. "De bedrijven krijgen een geweldig grote rekening gepresenteerd krijgen. Voor de periode waarin de coronamaatregelen nu gelden, hebben we de berekend dat de economische schade 1,7 miljard euro is", zegt algemeen directeur van VOKA Vlaams-Brabant Peter Van Biesbroeck aan ROB-tv.

VOKA Vlaams-Brabant denkt dat kosten zelfs nog hoger zullen oplopen. "Ik kan moeilijk een voorspelling doen dat bedrijven failliet gaan gaan door deze coronacrisis. Het zou alleszins niet vreemd zijn moesten ondernemingen zwaar in de problemen komen", aldus Peter Van Biesbroeck bij ROB-tv. Bedrijven houden een deel van het personeel aan het werk door telewerk, winkels richten zich op online verkoop.

Maar daarmee maken bedrijven lang niet al hun verloren inkomsten goed. VOKA Vlaams-Brabant hoopt dan ook dat de overheden in ons land extra steunmaatregelen nemen voor bedrijven om deze coronacrisis door te komen.