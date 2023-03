Voka Vlaams-Brabant over stikstofakkoord: "Terug toekomst voor investeerders"

Volgens Voka Vlaams-Brabant biedt het stikstofakkoord rechtszekerheid en legt de basis om een vergunningenstop af te wenden. “Het akkoord voorziet in een evenwicht tussen de belangen van de industrie, de natuur en de landbouw”, zegt Kris Claes van Voka Vlaams-Brabant. “We zijn blij met het bereikte akkoord. We rekenen er nu op dat ook de volgende stappen om dit akkoord uit te voeren snel worden genomen in de Vlaamse regering en in het Vlaams parlement.”