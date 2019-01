VOKA vraagt duidelijkheid rond werken aan de Ring

Een duidelijke coördinatie en communicatie rond de werken aan de Brusselse Ring. Dat is één van de belangrijkste eisen van VOKA Vlaams-Brabant voor het nieuwe jaar. Die boodschap viel te horen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de werkgeversorganisatie in De Waerboom in Groot-Bijgaarden.