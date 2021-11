Voorbije twee weken 10.000 besmettingen in Halle-Vilvoorde

Sinds vandaag gelden weer extra maatregelen in strijd tegen het coronavirus. De cijfers zijn de afgelopen periode ook in onze regio opnieuw sterk gestegen. Halle-Vilvoorde telde de voorbije twee weken maar liefst 10.000 nieuwe besmettingen.

In de twee steden in onze regio, Halle en Vilvoorde, werden de voorbije 14 dagen het meeste besmettingen geteld. In Halle waren het 716, in Vilvoorde 674. Daarna volgen Dilbeek (562), Grimbergen (557) en Asse (485). Wanneer de cijfers worden afgewogen tegenover het aantal inwoners, telt Gooik het hoogst aantal besmettingen. De Pajotse gemeente heeft een incidentie van 2.271 besmettingen per 100.000 inwoners.

In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde liggen momenteel 14 patiënten op de covid-afdelingen, van wie er drie intensieve verzorging nodig hebben. Het Sint-Mariaziekenhuis in Halle geeft geen cijfers vrij over opnames, maar bevestigt dat de druk op het ziekenhuis toeneemt. In het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse worden nog altijd geen coronapatiënten opgenomen. Zij worden doorgestuurd naar het ziekenhuis van Aalst. In het UZ Brussel lagen eind vorige week 56 coronapatiënten. 13 van hen lagen op de afdeling Intensieve Zorgen.