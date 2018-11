Vooruitblik: Grimbergen ambitieus voor match tegen Tervuren-Duisburg

In het voetbal krijgt Grimbergen nu zondag Tervuren-Duisburg over de vloer. Tervuren telt één punt meer dan Grimbergen, maar dat schrikt Grimbergen niet af. De ploeg wil zijn eerste driepunter van dit seizoen pakken.

Twee seizoenen geleden speelde voetbalclub Grimbergen nog in de tweede amateurklasse, nu is dat de eerste provinciale. Van een negatieve spiraal gesproken dus. In die eerste provinciale staat Grimbergen op dit moment 'maar' tiende. Drie weken geleden gaf Fred Van den Steen het trainerschap door aan Stef Van Winckel. Die komt Grimbergen al voor de derde keer coachen. “Ik heb er eerlijk gezegd over getwijfeld om voor een derde keer terug te keren,” zegt Van Winckel, “maar ik ken de mensen hier en vind dit een fijne club, dus dacht ik: waarom niet?”

'Promoveren'

Van Winckel heeft vooral ervaring in de nationale reeksen, toch vindt hij eerste provinciale niet te min en is hij ambitieus: “zo zit mijn karakter in elkaar,” legt hij uit, “ik weet dat Grimbergen twee moeilijke seizoenen achter de rug heeft, dus het is aan mij nu in een positieve spiraal terecht te komen en hopelijk te promoveren naar derde amateurklasse.”

Van Winckel beseft dat wel dat promoveren dit seizoen moeilijk wordt. Zondag komt de nummer acht, Tervuren-Duisburg, over de vloer. Tervuren telt één punt meer dan Grimbergen. Van Winckel wil zijn eerste driepunter pakken. “We speelden al twee keer gelijk en verloren één keer. Dat zijn geen schitterende resultaten. Het zal dus een moeilijke match worden, een strijd op leven en dood.”