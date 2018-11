Vooruitblik van 'den derby van de eeuw'

Zondag staat in de eerste voetbalprovinciale een bijzondere derby op het programma. Borght-Humbeek ontvangt Grimbergen. Het is de eerste keer dat de buren oog in oog staan. In Grimbergen spreken ze alvast van de derby van de eeuw. Een vooruitblik.

Na de heropstart in 2006 klom FC Borght in amper acht jaar tij op van vierde naar eerste provinciale. In 2017 fusioneerde de club met KFC Humbeek. Ondertussen draait de fusieclub al enkele jaren mee in de hoogste provinciale reeks. Grimbergen zakte de voorbije twee jaar dan weer van tweede amateurklasse naar eerste provinciale. Daardoor staan de twee Grimbergse ploegen dit seizoen voor het eerst tegenover elkaar.

Op Strombeek-Bever na is heel Grimbergen betrokken bij 'dén Derby van de eeuw'. Naast fusieclub Borght-Humbeek werken ook Grimbergen en Beigem samen. Voor de derby verwacht de voorzitter vierhonderd supporters. Wij hebben een derbylunch voor de wedstrijd. Die is zo goed als volzet. Er gaan nog wat randactiviteiten zijn. Er is een dj voorzien voor- en na de wedstrijd dus we gaan er een feestje van maken,” aldus Peter Robberechts.

Moeizaam seizoen

De voorbije jaren hoorde Borght-Humbeek bij de middenmoot in eerste provinciale. Maar afgelopen zomer degradeerden zes Vlaams-Brabantse ploegen uit de nationale reeksen. Daardoor verloopt dit seizoen moeizamer voor de fusieclub, die pas veertiende staat. De buren uit Grimbergen staan vijf plaatsen hoger.Met drie gelijke spelen en drie verloren wedstrijden haalde Borght-Humbeek nog maar drie punten in eigen huis. Grimbergen speelde dan weer alle uitwedstrijden gelijk. Een trend die zich zondag misschien voortzet.