Vorig jaar bijna 300.000 kilogram afval geruimd langs gewest- en autosnelwegen in Vlaams-Brabant

In 2021 ruimde het Agentschap Wegen en Verkeer bijna 300.000 kilogram afval langs gewest- en autosnelwegen in Vlaams-Brabant. Dat is een daling van 35% tegenover 2020.

Over heel Vlaanderen werd het afgelopen jaar 1,34 miljoen kilogram afval opgeruimd. Bestuurders dumpen dat afval vooral op plekken met weinig sociale controle zoals carpoolparkings of afgeschermde plaatsen in de buurt van drukke wegen, zoals onder bruggen of op dienstwegen tussen op- en afritten. In Vlaams-Brabant werd het afgelopen jaar 291 ton afval opgeruimd. Vorig jaar was dat nog 450 ton en in 2015 zelfs nog 1.244 ton.

“Ondanks de daling blijft het maatschappelijk probleem van het sluikstorten groot,” zegt bevoegd Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Veel mensen zetten zich elke dag in om afval te ruimen. Het ruimen en verwerken kost ook handenvol geld. Enkel al voor 2021 schatten we de opruim- en verwerkingskost voor afval langs onze gewest- en autosnelwegen op 3,7 miljoen euro.”

In Vlaams-Brabant is die kost 730.000 euro. Een 50-tal gemachtigde wegentoezichters van het Agentschap Wegen en Verkeer verbaliseren overtreders. In 2021 werden naast verbale waarschuwingen ook 116 processen-verbaal verstuurd. De meeste sluikstorters worden echter niet gevat. Naast verbaliseren werkt het Agentschap ook aan sensibilisering samen met partners zoals OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.