Vrachtvliegtuig in problemen na opstijgen vanop Brussels Airport

Een Boeing 747 van Kalitta Air is gisterenavond in de problemen gekomen nadat het was opgestegen vanop de luchthaven van Zaventem. Inwoners van de gemeenten Opwijk, Merchtem en Meise zagen een steekvlam aan één van de motoren en ze werden opgeschrikt door een paar luide knallen.

Uiteindelijk maakte het vliegtuig een veilige landing in Leipzig.Het toestel dat in de problemen kwam was een Boeing 747. Die was opgestegen rond 21 u 30 vanop Brussels Airport en kreeg algauw af te rekenen met problemen aan de 4 motoren. Het vliegtuig zou normaal moeten landen in Cincinnati, in de Amerikaanse staat Ohio.

In ondermeer de gemeenten Merchtem, Opwijk en Meise is de onfortuinlijke vlucht niet onopgemerkt voorbij gegaan. Verschillende inwoners van de betrokken gemeenten maakten melding van een aantal uide knallen toen het vliegtuig overkwam. Er werd ook een steekvlam waargenomen.