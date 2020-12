Vrijdag wordt Brussel één grote zone 30

Vrijdag 1 januari gaat de algemene zone 30 in Brussel van start. De algemene regel wordt dan dat in de Brusselse straten een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur geldt, tenzij dat anders wordt aangegeven, zoals op de grote verkeersassen.

De komende weken worden geleidelijk 6.000 verkeersborden weggehaald die het begin en einde van de zone 30 in de Brusselse wijken markeren. “Deze verkeersborden informeren de automobilisten voortaan over de nieuwe regel op alle toegangswegen naar de hoofdstad", vervolgt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit. "Ook de plaatsing van de 50 km/u- en 70 km/u-borden voor de uitzonderingen op de grote assen is intussen afgerond.”

Met de algemene zone 30 wil Brussel meer duidelijkheid creëren voor de automobilisten. “En ook meer veiligheid en levenskwaliteit voor iedereen, maar het is in de eerste plaats een kwestie van verkeersveiligheid. We gaan de statistieken omkeren, want voetgangers lopen vijf keer meer risico om te sterven bij een botsing aan 50 kilometer per uur dan aan 30 kilometer per uur", zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).