Vrijheidskonvooien zetten koers richting Brussel

Vanuit verschillende landen zetten vrijheidskonvooien koers richting Brussel. Onder meer in Frankrijk, Luxemburg en Nederlanden verzamelden auto’s, vrachtwagens en campers om de komende uren de grens over te steken. Morgen willen de bestuurders actie voeren tegen de coronamaatregelen in Brussel, wat met heel wat verkeershinder gepaard kan gaan.

Vlakbij de Franse stad Rijsel verzamelden vandaag zo’n 450 wagens op een snelwegparking. Wanneer ze richting Brussel trekken is niet duidelijk. Er wordt opgeroepen om in kleinere groepen te rijden en snelwegen en grote invalswegen te vermijden om aan wegcontroles te ontsnappen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft de acties in de hoofdstad verboden en de parketten van Brussel en van Halle-Vilvoorde geven de prioriteit om het verkeer van en naar de hoofdstad zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.

Toch moet je morgen richting Brussel rekening houden met verkeershinder, onder meer vanuit Leuven en Halle. UZ Brussel laat weten dat het morgen mogelijk moeilijk bereikbaar is. “Of en wanneer de acties zullen plaatsvinden, is moeilijk in te schatten. We raden alvast aan om maandag de nodige marge in te bouwen om tijdig naar het ziekenhuis te komen”, laat UZ Brussel via zijn website weten.

Ook Brussels Airport heeft zich voorbereid op de komst van de vrijheidskonvooien. “We stellen samen met onze partners alles in het werk om de toegang tot de luchthaven via de weg te garanderen, maar verstoringen kunnen niet worden uitgesloten”, aldus Brussels Airport. “Wij adviseren om op tijd naar de luchthaven te komen en indien mogelijk de trein te gebruiken.”

De boodschap van de federale politie tot slot is duidelijk. “We raden iedereen aan om niet naar Brussel te rijden. Betogingen met gemotoriseerde voertuigen zijn verboden. Parking C is de enige plaats waar een statische actie met voertuigen gedoogd zal worden”, aldus de federale politie. De vrijheidskonvooien is een fenomeen dat komt overgewaaid van Canada, waar betogers met hun voertuigen al een week de hoofdstad Ottawa lamleggen.

