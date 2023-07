Hond Jada, haan Big Jim en geitjes Roger en Gigippeke. Het zijn enkele van de dieren die sinds een tijdje deel uitmaken van het dagelijkse leven in het woonzorgcentrum Vander Stokken in Pepingen. De leuke beestenboel zorgt ervoor dat de bewoners meer buitenkomen en tot rust komen bij de dieren.

Vrolijke beestenboel in woonzorgentrum in Pepingen: “Bewoners komen tot rust bij de dieren”

Sinds hond Jada in 2020 rondwandelt in het woonzorgcentrum Vander Stokken, zien ze in Pepingen al snel de heilzame werking van het dier op de bewoners. “Van daaruit is het idee gegroeid om een miniboerderij in te richten binnen de muren van het woonzorgcentrum”, zegt ergotherapeut Nathalie De Roeck. “De beesten worden ook ingezet bij de wondzorg. Dat kan best pijnlijk zijn, de aanwezigheid van een dier kan dan voor de nodige afleiding zorgen.”

Op de miniboerderij lopen ook kippen, fazanten en paarden rond. Het zorgt voor een hele nieuwe dynamiek bij de bewoners. “Mensen die anders de neiging hebben om in hun zetel te blijven zitten, komen nu samen kijken naar de dieren. In de toekomst willen we nog een stap verder gaan, door ze in te zetten bij mensen met dementie die nog thuis verblijven”, zegt De Roeck.

De bewoners zelf genieten met volle teugen van de dieren. “Ik heb altijd graag dieren gezien. Het zijn brave beesten, je kan er dichtbij komen en hen aaien. Alleen een varkentje ontbreken we nog op de boerderij”, besluit Suzanne.