In Overijse is bij een woningbrand vannacht een vrouw om het leven gekomen. Dat meldt de brandweer van Overijse die vanmorgen om 4u44 opgeroepen werd voor de brand.

Vrouw overlijdt bij woningbrand in Overijse

Het slachtoffer is een alleenstaande vrouw van 87 jaar die vermoedelijk door verstikking in haar slaap om het leven kwam. De vrouw was reeds overleden bij aankomst van de brandweer.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. “Er was alleszins geen sprake van het gebruik van brandversnellers of van een kortsluiting. De wetsdokter zal nog een autopsie uitvoeren op het lichaam,” aldus Carol Vercarre, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde.