LEIF opent contactpunt in Overijse: "Nood aan informatie rond levenseinde in Druivenstreek"

In Den Blank in Overijse is het LEIF-contactpunt voortaan elke tweede en vierde donderdag van de maand open op afspraak tussen 14 en 16 uur. Op feestdagen blijft het punt dicht. "Er is nood aan informatie over het levenseinde in de Druivenstreek", klinkt het bij vrijwilliger Mieke.

LEIF is een initiatief van professor Wim Distelmans die verbonden is aan het UZ Brussel. De hoofdzetel is gevestigd in Wemmel. LEIF ijvert al jaren voor meer rechten rond een waardig levenseinde.