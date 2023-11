Wandelnetwerk Brabantse Kouters breidt uit met 100 km in de Woluwevallei

Woluwevallei wordt wandelgebied

​​

​In de eerder verstedelijkte Woluwevallei werkten heel wat partners samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters om de Woluwe en haar zijrivieren terug open te leggen. Dit zorgde ook voor nieuwe wandelpaden, buurtparken en waardevolle natuur.

“Hierdoor werd het gebied de laatste jaren steeds interessanter om al wandelend te ontdekken. Met de knooppunten als leidraad, verbinden we nu de Woluwevallei met de Brabantse Kouters in het noorden. En we laten het wandelnetwerk nu ook naadloos aansluiten op de Brabantse Wouden in het zuiden”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme.

Digitale wandelnetwerken zitten in de lift

​​

​Wandelaars gebruiken tegenwoordig niet meer alleen papieren kaarten. Steeds meer gebruiken ze digitale tools, zoals een online routeplanner, een wandelapp op de smartphone of een wandelgps. ​

​​

​Deze tendens was één van de redenen dat Toerisme Vlaams-Brabant enkele jaren geleden volop koos voor innovatie en startte met de ontwikkeling van digitale wandelnetwerken.

“In 2018 waren we hierin pionier met het eerste digitale wandelnetwerk in de Brabantse Kouters. Nu, 5 jaar later, breiden we dit wandelnetwerk uit met een extra 100 km aan digitale trajecten in de Woluwevallei en zien we dat de andere provincies onze ingeslagen weg volgen en ook kiezen voor virtuele, niet-bewegwijzerde knooppunten”, ​ zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

Ondanks het feit dat de wandelnetwerken nu digitaal zijn, zijn er nog steeds bewegwijzerde wandelpaden. Omdat nog niet iedereen over digitale middelen beschikt of deze wenst te gebruiken, blijven de bestaande wandellussen bewegwijzerd met thematische bordjes.

​Ook in de Brabantse Kouters blijft er nog ruim 100 km aan bewegwijzerd wandelaanbod bestaan. Ze vormen de topwandelingen van het digitale wandelnetwerk en staan ook als dusdanig aangeduid op de kaarten.

Wandelnetwerken in heel Vlaams-Brabant

​​

​Met deze uitbreiding in de Woluwevallei werd een blinde vlek in Vlaams-Brabant ingekleurd met wandelknooppunten. Hierdoor is het wandelnetwerk Brabantse Kouters nu volledig.

​Enkele maanden geleden werd het volledige wandelnetwerk in de Zennevallei afgerond. En volgend jaar staan er nog 2 gebieden op de planning om van virtuele wandelknooppunten te voorzien.

“We hebben dan ook de ambitie om tegen eind 2024 een provinciedekkend wandelnetwerk te ontwikkelen. Naast middelen die worden uitgespaard omdat er geen palen en borden gezet en onderhouden moeten worden, zit het grote voordeel van digitaal wandelen in de flexibiliteit. Doordat er geen bewegwijzering is en alle informatie digitaal wordt aangeboden, kan die ook snel worden aangepast als er iets verandert. Op die manier is de informatie voor de wandelaar steeds actueel”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

Het vernieuwde wandelnetwerk Brabantse Kouters is beschikbaar als nieuwe publicatie, met infogids en twee kaarten, en is digitaal ontsloten via routeplanner en wandelapp.

Ontdekt het volledige wandelnetwerk gratis digitaal via de online wandelrouteplanner op: www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelrouteplanner of via de Wandelknooppunt-app, meer info: www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelapp.