80 jaar bevrijding WOII: Sint-Pieters-Leeuw hangt foto's van soldaten in straten die naar hen genoemd zijn

In Sint-Pieters-Leeuw is vandaag een bijzondere tentoonstelling geopend in het Leeuwse straatbeeld. Tot en met 30 november vind je daar foto's van soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Die hangen in straten die naar de soldaten in kwestie vernoemd zijn. De expo gaat gepaard met verschillende herdenkingsplechtigheden vandaag die het eind van de oorlog 80 jaar geleden herdenken. Daarvoor werden bloemenkransen neergelegd.